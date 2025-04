La notizia della morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina all’età di 88 anni, ha scosso tutto il mondo. Non fa eccezione il calcio, che in segno di lutto ha deciso di fermarsi. La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha infatti comunicato il rinvio di tutte le partite di Serie A e Primavera 1 in programma per la giornata di oggi, che verranno recuperate mercoledì alle 18.30 (quelle di campionato). Queste le gare interessate

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus