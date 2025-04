Scontri al derby: arriva il primo arresto in flagranza. Il conteggio dei feriti tra le forze dell'ordine arriva a 24

Se il derby di andata non aveva provocato troppi problemi, quello di ieri sera ha scatenato il putiferio. I tifosi della Lazio e quelli della Roma hanno alimentato una guerriglia che ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire. Come riportato dall'agenzia di informazione, poco fa è stato effettuato il primo arresto in flagranza differita con l'accusa di resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Ma, potrebbe non essere finita qui. Sono infatti in corso valutazioni per concorso in lesioni gravi a pubblico ufficiale e danneggiamenti ai beni dello Stato. Inoltre, si stanno visionando anche le telecamere per poter identificare altri soggetti che hanno preso parte ai disordini di ieri. Anche l'intervento delle forze dell'ordine non è stato indolore, poiché, il conteggio degli agenti feriti è ora salito a 24.

(ansa.it)

