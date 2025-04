Scommesse illegali, l'AIA sospende l'ex arbitro Pietro Marinoni

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha ufficialmente disposto la sospensione cautelare del proprio associato Pietro Marinoni. La decisione arriva in seguito alle notizie emerse dall'inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che vede indagato lo stesso Marinoni insieme ad altre quattro persone e coinvolge diversi calciatori di Serie A.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Marinoni, ex arbitro della sezione di Lodi e compaesano di Sandro Tonali, avrebbe avuto un ruolo chiave nell'organizzazione. Sfruttando le sue conoscenze nel mondo del calcio, è accusato di aver portato i clienti (i giocatori) sulle piattaforme illegali gestite dal gruppo, di aver aiutato i bookmaker e di essersi occupato del ritiro del denaro contante dai giocatori per saldare i debiti di gioco.

La sospensione da parte dell'AIA è una conseguenza diretta del coinvolgimento di Marinoni nell'indagine penale.