Sassuolo, Carnevali: "L'Inter farebbe un errore a cedere Frattesi. Auguro a De Zerbi un ritorno in A"

RAI GR PARLAMENTO - Alla trasmissione "La politica nel pallone" è intervenuto l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ed ha parlato dell'ex neroverde Davide Frattesi, ora all'Inter: "Se fossi il dirigente di un grande club, uno come Frattesi lo prenderei sempre. Capisco che lui abbia la volontà di andare a giocare, ma l'Inter farebbe un errore a cederlo".

"Un ritorno di De Zerbi in Serie A? Glielo auguro, uno come lui deve allenare un club importante in Italia, è un peccato che sia all'stero, soprattutto ora che ha conoscenze internazionali. Se è l'uomo giusto per il Milan? Non so cosa abbiano in testa, se fossi al Milan probabilmente potrebbe esserlo", ha aggiunto.