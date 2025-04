Roma Femminile: dalle 12 i biglietti per la sfida alla Juventus. Evento con Spugna e la squadra nella nuova 'post-match experience'

A partire dalle 12:00 di oggi e fino alle 10:00 del 13, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Juventus, sesta giornata di Poule Scudetto Femminile, in programma il 13 aprile alle 11:30 al Tre Fontane.

In questa occasione, come fa sapere la Roma, il club ha organizzato una post-match experience esclusiva: si potrà sostenere la nostra squadra dal settore coperto della Tribuna Ovest e al termine del match, i tifosi potranno godere un pranzo riservato in una location nel cuore dell'Eur e a due passi dal Tre Fontane, l'Hotel Cardo.

Le calciatrici della prima squadra, il mister Alessandro Spugna e lo staff tecnico arriveranno in loco durante l'evento per un saluto speciale. Il prezzo dell'esperienza è di 45 euro.