Roma 41esima rosa più preziosa al mondo: i giallorossi valgono 304 milioni. Nessuna italiana in top 10, Lazio 42esima

La Roma ha la 41esima rosa più preziosa al mondo. A svelarlo è il noto portale di statistiche, che ha stilato una classifica delle 100 squadre con più valore e al primo posto c'è il Manchester City (1.31 miliardi di euro), seguito da Real Madrid (1.27 miliardi) e Arsenal (1.13 miliardi). Non è presente alcuna italiana in top 10, dato che il primo club di Serie A è l'Inter in undicesima posizione (664 milioni). Dopo i nerazzurri ci sono Juventus (15esima), Milan (17esima), Atalanta (21esima) e Napoli (35esima). La Roma, attualmente 41esima, vale 304 milioni e nel mese di marzo il valore è aumentato di 19.5 milioni (16esimo club maggiormente cresciuto). Alle spalle dei giallorossi c'è invece la Lazio a quota 291 milioni.

(transfermarkt.it)

