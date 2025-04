Rino Gaetano, la sorella Anna: "Era romanista fracico, andava all'Olimpico con Renato Zero"

CORRIERE DELLA SERA - Un ricordo inedito che farà piacere ai tifosi giallorossi. In un'intervista rilasciata al quotidiano, Anna Gaetano, sorella del cantautore Rino, ha parlato della fede calcistica del fratello.

Anna Gaetano ha ricordato le amicizie di Rino, menzionando in particolare Renato Zero: "Erano tanto amici, davvero. Andavano sempre insieme allo stadio Olimpico a vedere le partite della Roma, pure con Little Tony". La sorella del cantautore ha voluto fugare ogni dubbio: "Perché Rino era romanista fracico. Qualcuno dice che era laziale, però non è vero". Una testimonianza diretta che conferma l'amore di Rino Gaetano per i colori giallorossi.

