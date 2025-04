Prove di rivoluzione

IL TEMPO (L. PES) - L'amarezza per aver lasciato qualche punto per strada nelle ultime gare e la consapevolezza di dover fare uno sforzo in più per provare fino alla fine a inseguire il quarto posto. I pensieri invadono la testa di Ranieri alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Verona: dopo i pareggi nei big match i giallorossi hanno bisogno di tre punti. Sir Claudio ha incominciato a pensare con più intensità a schierare Dovbyk e Shomurodov insieme e nell'allenamento a porte aperte di ieri, il mister ha schierato due formazioni con il 3-5-2. Gollini, El Shaarawy e lo stesso attaccante ucraino erano assenti per un lavoro personalizzato a Trigoria. L'ex Girona pur non avendo particolari problemi, domani potrebbe partire dalla panchina. Soulé e Shomurodov, invece, la coppia candidata a giocare titolare con Paredes, Koné, Cristante e Pisilli a contendersi una maglia. [...] Difesa praticamente scontata con Mancini e Ndicka, più Celik. Il turco ha ormai scavalcato Hummels nelle gerarchie e salvo sorprese, partirà nuovamente dalla panchina. [...] Ranieri riflette e cerca la strada per tornare a vincere e sperare. La rimonta è stata splendida ma ora la Roma non vuole smettere di lottare.