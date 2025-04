Southampton ko contro il Tottenham: Juric retrocede in Championship con 7 giornate di anticipo, è record negativo nella storia della Premier

L'incubo è diventato realtà: il Southampton di Ivan Juric è retrocesso in Championship con ben sette giornate di anticipo e diventa la prima squadra nella storia della Premier League a scendere nella serie cadetta con così tante partite ancora da disputare. Fatale la sconfitta per 3-1 in casa del Tottenham, ma a condannare i Saints è la pessima classifica: 2 vittorie, 4 pareggi e 25 sconfitte in 31 turni (23 reti segnate e 74 subite) per un totale di appena 10 punti (-22 dalla salvezza).