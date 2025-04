Non solo Claudio Ranieri a 'Il Messaggero', domani sarà il turno anche di Leandro Paredes a parlare con la stampa: il centrocampista argentino ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in vista derby in programma domenica. Paredes, tra i vari temi, ha parlato del Boca Juniors, di Ranieri, di De Rossi, di Juric e anche del suo futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Balzani (@francescobalzani)