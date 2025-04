Pannaxiakos, Manolas goleador: il greco segna il gol vittoria ed esulta come in Roma-Barcellona (VIDEO)

Negli anni, la tifoseria della Roma si è affezionata a moltissimi giocatori, tra cui Kostas Manolas. La rete segnata dal greco nello storico 3-0 al Barcellona, infatti, rimarrà per sempre impressa nella storia. Nonostante in estate si fosse ipotizzato addirittura un ritorno nella Capitale, il classe 1991 ha scelto di far ritorno in patria, firmando per il Pannaxiakos, club in cui ha iniziato la sua carriera. Manolas, inoltre, ha cambiato addirittura ruolo e attualmente sta giocando come punta. Nell'ultimo match, inoltre, è anche andato a segno. La rete è stata pesantissima perché ha regalato i 3 punti ai suoi compagni di squadra e, l'ex Roma non ha saputo trattenere l'emozione. Subito dopo aver segnato, infatti, Manolas si è tolto la maglietta e ha iniziato a correre per tutto il campo, sfoggiando un esultanza che ha ricordato proprio quella fatta proprio contro il Barcellona.

