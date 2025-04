Osvaldo torna al calcio e segna subito: debutto con gol nell'Huracán Senior

Ritorno in campo con festa per Daniel Osvaldo. L'ex attaccante di Roma, Inter e Juventus, dopo cinque anni lontano dai campi, ha rimesso gli scarpini per debuttare nella categoria Senior +35 dell'Huracán, club dove aveva iniziato la sua carriera professionistica nel 2005. L'esordio, avvenuto nella partita contro il Banfield (ultimo club professionistico di Osvaldo nel 2020), è stato da sogno: l'attaccante italo-argentino, oggi 39enne, ha segnato uno dei gol nella vittoria per 3-2 della sua nuova squadra.

(ole.com.ar)

