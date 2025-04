Nelsson: lesione muscolare al piede, esclusi problemi ossei

Novità sull'infortunio di Victor Nelsson. Il difensore, in prestito alla Roma, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione muscolare al piede, mentre sono esclusi problemi ossei. Ranieri non potrà contare su Nelsson per circa una quindicina di giorni. Lo riporta il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora.

