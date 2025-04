NDICKA: "In Germania si corre di più, capitava che in partita facessi 11 chilometri. In Italia invece c'è molta meno intensità"

RMC SPORT - Evan Ndicka è ormai diventato imprescindibile per la Roma. Il difensore ivoriano, arrivato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, è uno dei calciatori di movimento con più minutaggio in Europa e ciò denota la sua importanza nella rosa. Il classe 1999 si è raccontato all'emittente televisiva francese, dove ha spiegato le differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. Ecco le sue parole.

Differenze tra Serie A e Bundesliga?

"Qui sei molto meno sollecitato che in Germania. In Germania il gioco è molto più diretto. Corri molto di più. Come difensore centrale, in alcune partite facevo forse 11 o 11,5 km".

Sono tanti 11 chilometri per un difensore centrale

"Per un difensore centrale può succedere. C'è molta più intensità. Qui invece l'intensità è minore. Le squadre interrompono molto il gioco. Ci vuole un po' più di concentrazione. Sei molto più vicino alla porta. È tutto questo che fa sì che poi, in alcune partite, il lavoro è molto più individuale, dipende dal singolo giocatore. È questo che mi ha permesso di capire un po' tutto. Ci è voluto un po' di tempo, ma va bene così".