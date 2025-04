Nainggolan: “Ho chiesto 100 mila euro ad un boss perchè avevo dei debiti, ma con la droga non c’entro”

BAR GOENS - Lo scorso gennaio Radja Nainggolan era stato arrestato in Belgio con l’accusa di traffico internazionale di droga, capo di imputazione che sarebbe poi decaduto, ma con il belga ancora sotto indagine. Lo stesso Nainggolan è tornato sull’arresto in un’intervista ad un programma televisivo belga, ammettendo di aver chiesto un prestito di 100mila euro al trafficante di droga Nasr-Eddine Sekkaki. Le sue parole: "Quei soldi mi servivano per ripagare dei debiti di gioco e perché avevo i conti correnti bloccati per la causa di divorzio. Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io. La gente crede a quello che legge sul giornale, ovvero che io sia al centro di un caso di spaccio. Ma non esiste alcun legame con la droga.