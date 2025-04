Mourinho recupera i diritti sul proprio nome: per 20 anni è stato un marchio di proprietà del Chelsea

Per gli ultimi vent'anni, i diritti legali sul nome "José Mourinho" non sono appartenuti al diretto interessato, bensì al Chelsea FC. Il club londinese lo aveva registrato come marchio il 4 aprile 2005, sfruttandolo ampiamente per il merchandising ufficiale. Questa particolare situazione sta per concludersi.

Come riportato dalla testata britannica, la licenza ventennale scadrà il prossimo 4 aprile e la nuova proprietà del club ha deciso di non procedere al rinnovo. L'ex tecnico della Roma rientrerà così in pieno possesso dei diritti sul proprio nome, libero di utilizzarlo commercialmente come meglio crede. Rimane tuttavia un piccolo dettaglio: il Chelsea detiene ancora i diritti sulla sua firma autografa, ma solo fino a novembre 2025.

(dailymail.co.uk)

