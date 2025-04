Monza, Baldissoni tratta l'acquisto del club per un fondo statunitense

Un volto noto ai tifosi della Roma potrebbe presto tornare protagonista nel calcio italiano, ma in un'altra veste. Secondo quanto riportato da Il Cittadino di Monza, Mauro Baldissoni, figura dirigenziale di primo piano nella Roma dell'era Pallotta, starebbe guidando le trattative per l'acquisizione dell'AC Monza da parte di un fondo americano.

Baldissoni, che ha ricoperto le cariche di Vicepresidente e Direttore Generale della Roma tra il 2011 e il 2020, rappresenterebbe ora gli investitori statunitensi nei colloqui con Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi attuale proprietaria del club brianzolo.

Stando all'indiscrezione, la trattativa sarebbe già in stato avanzato, tanto da aver raggiunto un'intesa preliminare per la cessione di una quota di maggioranza, stimata intorno al 70%. L'obiettivo finale sarebbe comunque il passaggio completo delle quote. Fininvest, al momento, non ha rilasciato commenti.

Nonostante le perdite registrate dal Monza, l'interesse è concreto e si riscontra inoltre che l'attuale Amministratore Delegato e Vicepresidente Adriano Galliani rimarrebbe all'interno della società anche con la nuova proprietà, pronto a collaborare con il gruppo guidato da Baldissoni.

(ilcittadinomb.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE