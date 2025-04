Mkhitaryan: "Magari smetterò alla fine di questa stagione"

Henrikh Mkhitaryan, ex centrocampista della Roma ora in forza all'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, facendo anche il punto sulla sua carriera: "Sono felice di aver raggiunto questo livello perché magari non mi succederà più in carriera: mi sono rimasti uno o due anni in campo, magari smetterò alla fine di questa stagione, ma sono felicissimo di giocare in questo club". Descrivendo l'annata attuale, l'armeno ha dichiarato: "È una delle stagioni più difficili che ho mai affrontato, a metà aprile stiamo ancora giocando su tre fronti. È piacevole giocare ogni 3-4 giorni per tutti gli obiettivi."