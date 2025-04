Menez: "Ranieri la scelta giusta per far tornare la Roma dove merita. Spero abbia voce in capitolo nella scelta del nuovo allenatore" (VIDEO)

SKY SPORT - Jeremy Menez, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva in occasione del World Legends Padel Tour e tra i vari temi trattati si è soffermato su Claudio Ranieri. Ecco le sue parole: "Sono contento per l'arrivo di Ranieri, è una persona fantastica e un bravissimo allenatore. Secondo me è stata la scelta giusta per far tornare la Roma dove merita di essere".

Riconfermeresti Ranieri?

"Per i risultati e la persona che è sì, poi vedo che lui non vuole continuare. Secondo me è giusto abbia voce in capitolo per la scelta del prossimo allenatore perché è uno che conosce il calcio".