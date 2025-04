Mancini: "Roma? Ogni giorno sono su qualche panchina"

RAI 1 - Tappa a Bogliasco in casa Sampdoria per l'ex ct azzurro Roberto Mancini, accostato anche alla panchina della Roma. L'allenatore ha parlato del suo futuro ai microfoni del TG1: "No no nessun ruolo, assolutamente. È solo che la Samp per me è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà… conosco il presidente, parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio. Roma? Ogni giorno sono su qualche panchina. È un po' come in politica, quando esce il nome alla fine (sorride, ndr). Quindi speriamo esca il meno possibile. Ci sono tante squadre importanti, in Europa. Vediamo".

"Io penso che la Nazionale sia un'ottima squadra, sono tutti giocatori che hanno debuttato con me o sono venuti con me, la maggior parte. Voglio bene a loro e sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando. Ritorno in Nazionale? Per me è stata la parentesi più bella di sempre, vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa. Questo non si può dire", ha aggiunto.