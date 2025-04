"Mai soli mai": ecco l'iniziativa della Roma per coinvolgere i tifosi per il Fan Day (VIDEO)

"Mandaci un video mentre canti “Mai Sola Mai” e potresti comparire sui maxi schermi dell’Olimpico prima di Roma-Fiorentina!". Ecco l'iniziativa della Roma per il Fan Day 2025, che sarà festeggiato il giorno di Roma-Fiorentina. Ecco cosa si legge sul sito del club:

"Hai dedicato amore, energia e cuore a questa squadra, in qualunque luogo del mondo giocasse. Il Fan Day 2025 è la giornata in cui sarà l'AS Roma a celebrare te, che non l'hai mai lasciata sola! Per renderlo ancora più speciale, fai sentire la tua voce. REGISTRA un video mentre canti «Mai Sola Mai». Solo o in gruppo, intonato o stonato, conta solo la passione! I video raccolti saranno mixati per creare un coro giallorosso che risuonerà allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Fiorentina"

? “Cosa sei per me, spiegarlo non è facile” ?Mandaci un video mentre canti “Mai Sola Mai” e potresti comparire sui maxi schermi dell’Olimpico prima di Roma-Fiorentina! ?? Intonato, stonato, da solo o in gruppo: conta solo la passione! ℹ️ Scopri come fare!… pic.twitter.com/bgu4r5Prsu — AS Roma (@OfficialASRoma) April 9, 2025

(asroma.com)

