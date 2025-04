Luca Pellegrini: "Nelle giovanili della Roma vincevamo ogni competizione. Sono un tifoso della Lazio" (VIDEO)

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha ripercorso le tappe della sua carriera e parlato del suo legame con i colori biancocelesti nel format 'Behind the Baller' del Team Raiola. Il difensore ha ricordato anche i suoi inizi nel settore giovanile della Roma.

"Ho iniziato la mia carriera calcistica alla Roma", ha raccontato Pellegrini, "dove ho fatto tutto il settore giovanile lì dagli 11 anni ai 17/18. Ricordo che vincevamo ogni competizione che giocavamo, sono stato fortunato su quello. Ho esordito lì con la prima squadra".

Dopo le esperienze in prestito a Cagliari e poi i passaggi a Juventus, Genoa ed Eintracht Francoforte, è arrivato il trasferimento alla Lazio, la squadra per cui tifa: "La maggior parte di noi tifosi della Lazio sognavamo questa cosa", ha ammesso, ricordando l'accoglienza degli amici.

Il terzino ha espresso tutta la sua soddisfazione nell'essere arrivato a giocare con i biancocelesti: "È stato l'inizio di una favola che ancora oggi continua e che spero possa continuare ancora per molto tempo. Stiamo facendo bene, Roma è casa mia e non penso ci sia qualcosa che un calciatore possa chiedere di più rispetto a ciò che sto vivendo io". Pellegrini ha anche sottolineato il suo "rapporto speciale" con i tifosi laziali, sentendosi "sempre in debito" con loro.

