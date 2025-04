Lione, Matic: "Mourinho uno dei migliori allenatori della storia. La finale di Budapest? Sono certo che i tifosi della Roma siano stati orgogliosi di noi" (VIDEO)

UEFA.COM - Nemanja Matic, ex centrocampista della Roma e attualmente in forza al Lione, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della UEFA e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo rapporto con José Mourinho e della finale di Budapest. Ecco le sue dichiarazioni.

Che ricordo hai di Mourinho?

“Ho avuto Mourinho in 3 club: Chelsea, Manchester United e Roma. Ho un rapporto speciale con lui, non voglio nasconderlo. Mi piace sia come allenatore sia come persona e per me è uno dei migliori tecnici della storia del calcio".

La finale di Budapest?

"La finale contro il Siviglia purtroppo l’ho persa nuovamente ai rigori. Guarda Dybala come piange, è mio figlio! La prossima volta devo tirare il rigore (ride, ndr). Sono certo però che i tifosi giallorossi siano stati lo stesso orgogliosi della nostra stagione, ricordo che avevamo una buona squadra”.

Vuoi vincere l'Europa League quest'anno?

"Sì, penso di meritarmi un po' di fortuna visto quanto accaduto negli ultimi anni".

