Lazio contro Roma - Consigli per le scommesse 13.04.2025: analisi, previsioni e strategie

Il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma il 13 aprile 2025 allo Stadio Olimpico, è uno degli eventi più attesi della stagione di Serie A 2024-2025. Con entrambe le squadre in lotta per un posto in Europa e una rivalità storica che aggiunge tensione, questa partita promette emozioni e opportunità per gli scommettitori che usano siti specializzati come bet365 svizzera. La Lazio e la Roma attualmente hanno gli stessi punti: 52. La Roma è sesta, mentre la Lazio è settima. In questo articolo, analizziamo le prestazioni delle due squadre, forniamo previsioni e consigli per scommettere su questo scontro cruciale.

Panoramica delle Prestazioni: Lazio e Roma a Confronto

Entrambe le squadre hanno un rendimento simile in termini di punti (Lazio 52, Roma 52), ma con caratteristiche diverse. La Lazio ha un attacco più prolifico, con 51 gol segnati contro i 45 della Roma, ma una difesa più vulnerabile, avendo subito 42 gol rispetto ai 30 della Roma. Entrambe hanno una percentuale di vittorie del 50%, con 15 successi in 30 partite, ma la Roma ha dimostrato maggiore solidità difensiva, mentre la Lazio è più incisiva in zona gol.

Forma recente : Lazio : Gli ultimi 5 incontri (D-W-D-L-D) mostrano un andamento altalenante, con 2 pareggi, 2 vittorie e 1 sconfitta. Roma : Una striscia impressionante di 5 vittorie consecutive (W-W-W-W-W), interrotta dall’infortunio di Dybala, che potrebbe influire sul morale e sull’efficacia offensiva.

Rischio : La Lazio ha un rischio alto (90%), con partite spesso imprevedibili, mentre la Roma ha un rischio medio (60%), suggerendo una maggiore prevedibilità nei suoi risultati.

Prestazioni in Casa e in Trasferta: Un Derby Equilibrato

Il Derby della Capitale si gioca allo Stadio Olimpico, terreno condiviso da entrambe le squadre, il che riduce il vantaggio del fattore campo. Tuttavia, analizziamo le statistiche in casa e in trasferta per capire le tendenze:

Lazio in casa : La Lazio ha un PPG (Punti Per Partita, ovvero la media dei punti guadagnati a partita) di 1,80, con 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte in 15 partite. Segna 1,93 gol a partita e subisce 1,4 gol, con il 60% delle partite che vede entrambe le squadre segnare (BTTS, ovvero "Entrambe le Squadre Segnano").

Roma in trasferta : La Roma ha un PPG di 1,40, con 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Segna solo 0,93 gol a partita e subisce 1,13 gol, con una tendenza a pareggiare (40% delle trasferte) e a partite con pochi gol (80% sotto i 2,5 gol totali).

Implicazione per le scommesse: La Lazio potrebbe sfruttare la sua maggiore prolificità in casa, ma la Roma, anche senza Dybala, ha una difesa solida che potrebbe limitare i danni. Considera “Under 2,5 gol” (meno di 2,5 gol nella partita), dato il trend della Roma in trasferta e la probabilità di un match tattico.

Attacco e Difesa: Punti di Forza e Impatti dell’Infortunio di Dybala

Lazio : Attacco : La Lazio segna in media 1,7 gol a partita, un dato considerato “molto buono”. I gol arrivano soprattutto nella ripresa (0,97 gol nel secondo tempo contro 0,73 nel primo). I marcatori principali sono Valentin Castellanos (9 gol) e Mattia Zaccagni (8 gol), con Nuno Tavares che guida gli assist con 8 passaggi vincenti. Difesa : La media di 1,4 gol subiti a partita è “scarsa”. La Lazio concede gol in entrambe le metà campo (0,53 nel primo tempo, 0,87 nel secondo), con un clean sheet (partita senza subire gol) solo nel 20% dei casi.

Roma (senza Dybala) : Attacco : La Roma segna in media 1,5 gol a partita, un dato “medio”. Senza Dybala, che ha contribuito con 6 gol e 3 assist, l’attacco perde creatività e incisività. Artem Dovbyk (11 gol) sarà il principale riferimento offensivo, supportato da Stephan El Shaarawy (3 gol, 3 assist). La Roma segna soprattutto nella ripresa (0,97 gol nel secondo tempo), ma il 20% delle partite termina senza gol. Difesa : La media di 1 gol subito a partita è “buona”. La Roma concede gol soprattutto nel secondo tempo (0,53 contro 0,47 nel primo), ma mantiene un clean sheet nel 40% delle partite, un punto di forza.



Implicazione per le scommesse: L’assenza di Dybala riduce la pericolosità della Roma, rendendo più probabili scommesse come “Lazio segna” (83% di probabilità di segnare almeno un gol). Tuttavia, la solidità difensiva della Roma potrebbe portare a un match con pochi gol.

Statistiche Avanzate: Tendenze e Modelli

Lazio : Risultati più frequenti : Il punteggio più comune è 2-1 (17%), seguito da 1-1 e 1-2 (13% ciascuno). Il 40% delle partite termina con 3 gol esatti. Primo tempo : Il risultato più frequente a fine primo tempo è 1-0 o 0-1 (23% ciascuno), con un’alta probabilità di gol nel primo tempo (83%).

Roma : Risultati più frequenti : Il punteggio più comune è 0-1 (17%), seguito da 1-1 (13%). Il 27% delle partite termina con 1 gol esatto. Primo tempo : Il risultato più frequente a fine primo tempo è 0-0 (37%), con una tendenza a sbloccarsi nella ripresa.



Implicazione per le scommesse: La Lazio tende a partite più ricche di gol (media di 3,33 gol in casa), mentre la Roma in trasferta è più contenuta (media di 2,07 gol). Considera “Over 0,5 gol nel primo tempo” per la Lazio (83% di probabilità), ma “Under 2,5 gol” per l’intera partita (60% di probabilità per la Roma in trasferta).

Giocatori Chiave e Impatto dell’Infortunio

Lazio : Valentin Castellanos : Con 9 gol, è il capocannoniere e una scelta solida per “Marcatore in qualsiasi momento”. Mattia Zaccagni : 8 gol e 6 assist lo rendono un pericolo costante, soprattutto in casa.

Roma : Artem Dovbyk : Con 11 gol, sarà il principale riferimento offensivo senza Dybala. Stephan El Shaarawy : 3 gol e 3 assist, potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dalla Lazio.



L’assenza di Dybala indebolisce la Roma, che perde un giocatore capace di creare superiorità numerica e segnare gol decisivi. La Lazio potrebbe approfittarne, soprattutto con Zaccagni in forma.

Previsioni per il Derby

Considerando le statistiche e l’assenza di Dybala, il Derby potrebbe essere un match equilibrato ma con un leggero vantaggio per la Lazio:

Probabile risultato : Lazio 1-0 Roma o 1-1. La Lazio ha un attacco più prolifico e gioca “in casa”, mentre la Roma potrebbe puntare su una difesa solida per limitare i danni.

Gol attesi : La media gol combinata delle due squadre (3,2 per la Lazio in casa, 2,07 per la Roma in trasferta) suggerisce una partita con 2-3 gol totali.

Primo tempo : La Lazio potrebbe sbloccare il match presto (83% di probabilità di gol nel primo tempo), mentre la Roma tende a un approccio più cauto (37% di 0-0 a fine primo tempo).

Consigli per le Scommesse sul Derby

Basandoci sull’analisi, ecco alcune strategie per scommettere su Lazio-Roma:

Scommesse sui gol : Under 2,5 gol : Probabilità alta (60% per la Roma in trasferta, supportata dalla sua difesa). Entrambe le squadre segnano (BTTS) : Probabilità del 54% per la Lazio, ma scende al 40% per la Roma senza Dybala. Meglio evitarla.

Scommesse sui risultati : Vittoria Lazio o pareggio (doppia chance) : La Lazio ha un leggero vantaggio (53% di vittorie in casa), e la Roma potrebbe soffrire senza Dybala. Risultato esatto : 1-0 o 1-1 sono i più probabili.

Scommesse sui marcatori : Valentin Castellanos e Mattia Zaccagni per la Lazio. Artem Dovbyk per la Roma, ma con meno probabilità senza il supporto di Dybala.

Scommesse sul primo tempo : Over 0,5 gol nel primo tempo : Probabilità dell’83% per la Lazio, che tende a sbloccarsi presto.



Il Derby della Capitale del 13 aprile 2025 si preannuncia equilibrato, ma l’assenza di Dybala potrebbe dare un vantaggio alla Lazio, più prolifica in attacco e in casa. La Roma punterà sulla sua difesa (1 gol subito a partita), ma potrebbe faticare a segnare senza il suo uomo chiave. Per le scommesse, punta su “Under 2,5 gol” e “Vittoria della Roma”, con un occhio a Dovbyk come possibile marcatore. Con un’analisi attenta, puoi sfruttare questo match per ottenere vincite interessanti.