Lazio, Baroni: "Squadra dispiaciuta dopo il derby, era convinta di meritare di più"

Alla vigilia della sfida contro il Bodo in Europa League, dopo il 3-0 subito nell'andata dei quarti di finale, il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa citando anche il derby, terminato 1-1. "Siamo alla 46esima partita di un gruppo giovane, possiamo avere controllo sulle energie fisiche, meno su quelle mentali. Lunedì la squadra era dispiaciuta perché era convinta di meritare di più nel derby. Abbiamo deciso di staccare ieri per avere maggiore serenità", le sue parole.