Lazio, Baroni: "Non pensiamo al derby, ma solo al Bodo"

Prima del derby, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, domani la Lazio sarà impegnata nella trasferta in casa del Bodo in Europa League. Alla vigilia della sfida il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa: "Rischio di pensare al derby? No, assolutamente no. C'è una partita alla volta, solo così possiamo affrontare le gare. La partita di domani richiede il massimo da ognuno di noi come insieme, dobbiamo pensare solo a domani sera perché occorre grande attenzione, questa partita richiede questo spessore".