L'altro derby di Roma: domenica la sfida di padel tra le stelle del calcio. Candela: "Io e Perrotta in gran forma, vinciamo noi" . Marcolin: "Caro Vincent, io e Di Canio coppia super"

A sei mesi di distanza dall'ultima volta, la sfida di padel tra le grandi stelle di Lazio-Roma tornerà in scena domenica a ora di pranzo (13.30 circa), poche ore prima della partita che si giocherà tra Ranieri e Baroni. Rispetto alla prima edizione, al fianco di Di Canio ci sarà Dario Marcolin, mentre i giallorossi saranno sempre Candela e Perrotta. Il francese: “Sono in gran forma in questo periodo e la partita dell'anno scorso mica me la ricordo ma ho bene in mente quella di domenica prossima e stavolta vinco io. Mi dispiace tanto per Paolo e Dario, sono due grandi amici ma, ripeto, stavolta vinciamo io e Simone”. "Cari Vincent e Simone, sapete bene che io e Paolo siamo una grande coppia, assortita bene. Siamo concentrati, sempre a rete, fisicamente sempre integri, soprattutto Paolo. Preparatevi perché domenica ci sarà una grandissima partita", la risposta di Marcolin.

(agipro)