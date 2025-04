La Roma scende in campo nella giornata della Consapevolezza sull'Autismo. Il club giallorosso sul proprio account facebook ha condiviso alcuni scatti delle attività messe in atto per questa giornata. Presente oltre alla mascotte giallorossa Romolo anche l'ex calciatore Simone Perrotta.

"L’AS Roma celebra la Giornata della Consapevolezza sull’Autismo. Grazie al nostro partner Enel Group per averci coinvolto in questo incontro sull’importanza dello sport per favorire l’inclusione"