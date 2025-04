Inter, Marotta: "Nuovi stadi in Italia? Iter burocratico molto difficile. Servono tempi veloci, gli investitori non possono aspettare più di tanto"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della quinta edizione del Merger & Acquisition Summit del Sole 24 Ore e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla costruzione dei nuovi stadi in Italia. Ecco le sue parole: "Negli ultimi dieci anni in Europa sono stati costruiti 153 stadi, di cui solo due in Italia. Questo la dice lunga su come nel nostro paese ci sia un iter burocratico molto difficile. Noi abbiamo presentato con il Milan una proposta d'acquisto di San Siro quindici giorni fa, il giorno dopo c'è stato subito un esposto alla Procura della Repubblica che si è giustamente attivata e quindi ci troviamo in una situazione del genere. Oltre all'iter burocratico molto lungo ci sono anche le Soprintendenze che giustamente tutelano il patrimonio culturale italiano e certe volte questo impatta sui tempi richiesti dalla costruzione di uno stadio. Ci troviamo davanti queste situazioni. Milan e Inter sono disponibili a fare un investimento importante, nonostante l'Italia sia l'unica nazione che non ha un aiuto da parte dello Stato. Sono scettico su quello che può essere un iter, ci sono dei tempi da rispettare e devono essere veloci perché gli investitori possono aspettare ma non più di tanto".