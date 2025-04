Instagram, sfida a padel per Totti, De Rossi, Candela e Cerci: "Tutti insieme si vince sempre" (FOTO)

Una grande reunion giallorossa all'insegna del Padel. Francesco Totti, Daniele De Rossi, Vincent Candela e Alessio Cerci, infatti, si sono sfidati come dimostra lo scatto pubblicato dal francese. "Quinta regola del Fight Club: tutti INSIEME si vince SEMPRE

Grazie all’associazione Abracadown per aver trascorso questa mattinata con noi", ha scritto l'ex terzino. La partita si è svolta all'interno di un evento benefico organizzato con l'associazione Abracadown, che si occupa di ragazzi con sindrome di down. Tra i presenti anche Marco Amelia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincent Candela (@vincentcandela)