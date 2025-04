I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "roba da Dybala", Shomurodov "il diavolo dell'Uzbekistan", Saelemaekers "mai uno spunto"

La Roma porta a casa tre punti fondamentali contro il Verona, un 1-0 sofferto ma preziosissimo per la corsa europea, maturato grazie a un lampo di classe nei primissimi minuti. Protagonista assoluto, secondo le pagelle dei principali quotidiani, è Matías Soulé, autore di una giocata definita "roba da dybala, roba da joyita" (Corsport) che ha propiziato il gol decisivo del "diavolo dell'uzbekistan" (Corsport), Eldor Shomurodov. Se l'argentino raccoglie consensi unanimi, la prestazione generale della squadra non è stata brillante, con diversi giocatori, tra cui Saelemaekers ("mai uno spunto, mai un'accelerazione. partita abbastanza anonima" secondo Il Messaggero) e Baldanzi che "svolge egregiamente il compito, per la concretezza bisogna attendere" (Il Tempo), apparsi sottotono. La difesa, guidata da un Mancini che "regge da solo la difesa" (Il Messaggero) e da un Ndicka che "ricorre alla maniere forti con gli attaccanti del Verona" (Gazzetta dello Sport), insieme a uno Svilar "sicuro nell'ordinaria amministrazione" (Gazzetta dello Sport), ha comunque garantito la solidità necessaria per l'ennesimo risultato utile consecutivo sotto la gestione Ranieri.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)