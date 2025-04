Huijsen: "Mourinho? Uno dei migliori allenatori della storia del calcio. A Roma si prendeva cura di me, voleva aiutarmi"

EL CHIRINGUITO - Dean Huijsen è il difensore del momento. Dopo essersi trasferito in estate al Bournemouth, il centrale spagnolo sta disputando una stagione incredibile in Premier League, tanto da essere già stato convocato da Luis De La Fuente per gli ultimi impegni della sua Nazionale in Nations League. Le ultime voci di mercato, inoltre, hanno riportato anche di un interesse del Real Madrid, Chelsea e Liverpool per lui. Ospite della trasmissione "Los Amigos de Edu", Huijsen è tornato a parlare anche della sua esperienza a Roma con José Mourinho, prima e con Daniele De Rossi poi. Ecco le sue parole.

Sei stato alla Roma con Mourinho, che allenatore è?

"Credo che sia uno dei migliori allenatori del mondo e della storia del calcio".

Si prendeva cura di te?

"Si, si, mi chiedeva sempre se mi servisse qualcosa. Inoltre, mi diceva sempre di chiedere a lui nel caso in cui volessi fare un giro per Roma o per prenotare un ristorante. Quando sono arrivato a Roma avevo 18 anni e con l'esperienza che aveva voleva aiutarmi".

Ti piace Ancelotti? È un allenatore un pochino opposto a Mourinho, ti piace il suo modo di allenare?

"Si, credo che sia un ottimo allenatore. Non è arrivato al Real Madrid per caso, tutti gli allenatori che sono arrivati in un grande club hanno molti meriti".

Qual è l'attaccante che più ti ha messo in difficoltà in Serie A o in Premier League?

"Credo Isak del Newcastle. È un attaccante molto completo, mi piace molto. È molto rapido, alto, forte, può giocare tra le linee, nello spazio, può fare tutto".