Gilles Rocca: “Mi chiamò Bruno Conti ma avevo già firmato con la Lazio”

DOPPIO PASSO PODCAST - Gilles Rocca, noto personaggio televisivo tifoso della Roma e con un passato nelle giovanili della Lazio, ha rivelato, ai microfoni del podcast Doppio Passo, un retroscena legato alla squadra giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: "“Mi prese l’Empoli, poi ci fu la selezione nazionale dei più forti in Italia e giocammo contro la Lazio. Io segnai due gol e la squadra biancoceleste mi richiamò. Al momento della firma, era il primo dicembre ’96 o ’97, non ricordo, c’erano Giancarlo Oddi e Felice Pulici. Poco dopo chiamò Bruno Conti a casa ma avevo appena firmato un contratto di quattro anni. Il giorno dopo mi presentai al campo dispiaciuto, da tifoso della Roma mi sarebbe piaciuto giocarci. Da lì ho giocato quattro anni bellissimi con la Lazio, quattro anni di derby contro persone diventate molto forti e pezzi di cuore come De Rossi, Aquilani, Pepe, Bovo e Amelia. A Vigo facemmo un torneo bellissimo, in finale affrontammo il Real che aveva in porta Casillas e vincemmo”.