Germania: Voeller rimarrà direttore delle Nazionali tedesche fino a Euro 2028

Rudi Voeller continuerà la sua esperienza con la Germania almeno fino agli Europei del 2028. Confermato all'unanimità dal board della DFB, la federazione tedesca, l'ex attaccante e allenatore della Roma rimarrà direttore della Nazionale tedesca e della sua Under 21 per altri 3 anni.

?✍️ Now official: Rudi #Völler extends until 2028!

Völler will remain director of the German men’s national team and the U21s until EURO 2028 – unanimously confirmed by the supervisory board and shareholders of the #DFB GmbH & Co. KG.@SkySportDE ?? pic.twitter.com/lXdUINkHVE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2025