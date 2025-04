Funerale Suor Paola, Tommasi: "Era sorriso e speranza. Lo Scudetto del 2001 è stato oggetto di presa in giro per 20 anni" (VIDEO)

Questa mattina si terrà il funerale di Suor Paola, nota per il suo tifo per la Lazio e scomparsa all'età di 77 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. Tra i presenti alla Chiesa Gran Madre di Dio (Ponte Milvio) c'è anche l'ex calciatore della Roma Damiano Tommasi, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Ha lasciato un segno in tantissime persone perché era soprattutto sorriso e speranza. Io ho avuto modo di collaborare con lei, era un anno particolare per noi perché la Lazio aveva appena vinto lo Scudetto e lei era tutta euforica. L'anno dopo l'abbiamo vinto noi e questo è stato oggetto di presa in giro e scherzi per 20 anni. Inoltre ho coinvolto nelle sue progettualità anche alcuni compagni di squadra come Candela. Lascia un segno che rimarrà indelebile in tanti di noi".

