Friedkin: il loro Congaree Golf Club ospiterà la Arnold Palmer Cup 2025 (VIDEO)

Il Congaree Golf Club (Carolina del Sud, USA), parte del portfolio del The Friedkin Group, ospiterà, dal 5 al 7 giugno, l'edizione 2025 della Arnold Palmer Cup.

Questa competizione rappresenta una vetrina per i migliori talenti del golf universitario. La formula, ispirata alla Ryder Cup ma con la particolarità di essere co-ed (mista), vedrà confrontarsi una selezione dei migliori giocatori e giocatrici collegiali statunitensi contro una squadra composta dai pari livello del resto del mondo (Team International).

Nella comunicazione ufficiale si sottolinea che l'evento si allinea perfettamente ai valori di "cura, eccellenza e comunità" del Friedkin Group.

The @ArnoldPalmerCup is coming to @congareegolf Club from June 5–7, where top collegiate golfers from around the world will compete in a co-ed Ryder Cup–style event. Hosted by Congaree, part of The Friedkin Group, this event reflects our values of care, excellence, & community. pic.twitter.com/CHAEFyGlZy

— The Friedkin Group (@friedkingroup) April 1, 2025