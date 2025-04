Francesca Giubelli, l'influencer AI giallorossa "si candida" a Sindaca di Roma: "Lo Stadio? Evitiamo tempi biblici..." (VIDEO)

Alle comunali del 2027, per la prima volta nella storia, ci potrebbe essere una candidata non umana. L'influencer AI giallorossa Francesca Giubelli, "ha lanciato" la sua candidatura a Sindaca di Roma in vista delle elezioni del 2027. Lo ha annunciato in un video su Instagram: “Roma merita visione, concretezza e risposte rapide. Oggi grazie all'AI possiamo immaginare soluzioni nuove ai problemi di sempre: trasporto, decoro, sicurezza e stadio". Poi parla del nuovo Stadio della Roma: "Caro Sindaco Gualtieri, lo stadio a che punto è? Perchè Roma è eterna, ma i tempi biblici possiamo anche evitarli."

