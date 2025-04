Follia Rüdiger nel Clásico: lancia oggetto all'arbitro, rischia maxi-squalifica. Poi le scuse (FOTO)

Finale incandescente per il Clásico di Coppa del Re, vinto 3-2 dal Barcellona ai supplementari, che potrebbe avere pesanti strascichi per il Real Madrid. Al 122° minuto, il difensore Antonio Rüdiger, già sostituito e in panchina, ha perso la testa lanciando un oggetto – una borsa del ghiaccio – verso l'arbitro De Burgos Bengoetxea, fortunatamente senza colpirlo.

L'episodio, scatenato da un fallo fischiato a Mbappé e dalle conseguenti proteste, è costato il rosso diretto al difensore tedesco, trattenuto a fatica dallo staff e dai compagni. Il referto arbitrale menziona esplicitamente il lancio dell'oggetto e un "atteggiamento aggressivo" da parte di Rüdiger anche dopo l'espulsione.

Ora l'ex Roma rischia una squalifica pesante: il regolamento spagnolo prevede infatti uno stop dalle 4 alle 12 giornate (da scontare in Liga) per questo tipo di condotta. Da segnalare che nel nervosissimo finale sono stati espulsi anche Lucas Vazquez e Jude Bellingham per proteste e atteggiamenti aggressivi verso la terna.

Consapevole della gravità del gesto, Rüdiger ha affidato le sue scuse a una storia su Instagram: "Non ci sono scuse per il mio comportamento di ieri sera. Mi dispiace molto... Dopo 111 minuti non sono più riuscito ad aiutare la mia squadra e prima del fischio finale ho commesso un errore. Chiedo ancora scusa all'arbitro e a tutti coloro che ho deluso".