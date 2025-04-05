Fenerbahçe: tre giornate a Mourinho per "provocazione", quattro a Foti

05/04/2025 alle 12:33.
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Tre giornate a José Mourinho, quattro a Salvatore Foti. Questa è la decisione a seguito del gesto dello Special One al termine della partita di Coppa di Turchia contro il Galatasaray. Come riportato da Sportsdigitale, l'allenatore portoghese rimarrà fermo per tre giornate "per provocazione", mentre il suo vice Foti per quattro "per insulto".