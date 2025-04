Fenerbahçe: tre giornate a Mourinho per "provocazione", quattro a Foti

Tre giornate a José Mourinho, quattro a Salvatore Foti. Questa è la decisione a seguito del gesto dello Special One al termine della partita di Coppa di Turchia contro il Galatasaray. Come riportato da Sportsdigitale, l'allenatore portoghese rimarrà fermo per tre giornate "per provocazione", mentre il suo vice Foti per quattro "per insulto".

Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 5, 2025