Fenerbahce, il club turco difende Mourinho: "La recitazione di Buruk è nota a tutti, ha provocato il nostro allenatore" (COMUNICATO)

E' arrivato il comunicato ufficiale del Fenerbahce in merito al gesto di José Mourinho dopo Fenerbahce-Galatasaray, col tecnico portoghese che ha messo una mano sul volto del tecnico Okan Buruk in un momento concitato del post partita. Queste le parole del club: "Questa è la nostra dichiarazione in merito a Okan Buruk, che si è avvicinato al nostro direttore tecnico José Mourinho, che ieri stava incontrando gli arbitri dopo la partita, con il pretesto di stringergli la mano, ha provocato il nostro direttore tecnico con gesti e dichiarazioni e ha avuto l'audacia di fare gesti irrispettosi dopo aver oltrepassato i limiti della polizia. Dopo che il nostro Direttore Tecnico si è toccato momentaneamente il naso in risposta a queste provocazioni, la persona in questione si è gettata a terra in modo esagerato. Le parole e le azioni irrispettose di questa persona, che si è gettata a terra come se fosse stata “sparata” come continuazione delle sue provocazioni pianificate ed eccessive, sono registrate con le immagini. L'insensatezza e il comportamento di una persona che salta a terra e si contorce per secondi quando qualcuno gli tocca il naso sono noti a tutto il pubblico. È ovvio che le immagini di questa persona che si getta a terra risalenti alla sua carriera calcistica sono state riprese anche nella sua carriera di allenatore e che questo atteggiamento è una posizione caratteristica. È chiaro che la valutazione delle brutte provocazioni e di ciò che è accaduto dopo non deve essere unilaterale, ma deve basarsi su un rapporto causa-effetto".

