El Shaarawy si candida. Out Rensch

IL TEMPO - La Roma vuole proseguire la rincorsa in campionato con un successo in uno scontro diretto. L’occasione giusta si palesa domenica all’Olimpico contro la Juventus di Igor Tudor. Una sfida in cui Ranieri tornerà ad avere disponibile Celik. Con le assenze di Saelemaekers, Saud e Rensch, il turco potrebbe tornare esterno a destra nel 3-4-2-1 o nel 3-5-2. Uno dei dubbi riguarda Hummels. Se l’ex Dortmund dovesse sedersi in panchina, Celik verrebbe impiegato nei tre di difesa e sulla fascia destra toccherebbe a El Shaarawy. Da non scartare l’ipotesi 4-3-3.