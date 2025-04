Un ospite di eccezione per Carlos Alcaraz, impegnato nel Master 1000 di Montecarlo contro Fils. Sugli spalti a seguire il tennista spagnolo, infatti, c'era anche Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino della Roma, accompagnato dall'agente, è stato immortalato dalle telecamente mentre applaudiva Alcaraz.

Silky hands under pressure ?

Massive hold from 0-40—applause all around ?@PauDybala_JR @carlosalcaraz #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/a6Ce5kXdOi

— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2025