DYBALA: "Corsa Champions? Ce la possiamo fare.. Sto bene, mi sto allenando"

"Corsa Champions? Ci sono tante squadre che stanno facendo bene, stanno giocando bene, ieri abbiamo visto il Bologna con l'Inter che ha fatto una partita incredibile, ma la classifica ci dice che possiamo farcela, anche se non è facile". Lo ha detto Paulo Dybala parlando della corsa alla Champions della sua Roma, in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards di Madrid. "Io personalmente cerco di stare vicino ai miei compagni per aiutarli, poi in questo momento del campionato dove mancano poche partite, speriamo che la squadra faccia il suo e che le squadre che stanno avanti in classifica possano perdere alcuni punti e che possiamo arrivare all'obiettivo della Champions", ha aggiunto l'attaccante giallorosso.

Il calciatore argentino della AS Roma Paulo Dybala ha riconosciuto questo che l'attaccante del Barcellona Lamine Yamal "ha una qualità enorme", ma paragonandolo ad Armando Maradona e Leo Messi, ha ricordato che questi ultimi "saranno sempre unici". "Maradona e Messi saranno sempre unici. Lamine Yamal ha qualità enormi, è ancora molto giovane e gli auguro una carriera come quella di Messi, ma sono entrambi unici", ha dichiarato l'attaccante della Roma in conferenza stampa in occasione dei Laureus Awards 2025 al Palazzo di Cibeles a Madrid.

"L'infortunio? Sto abbastanza bene". Lo ha detto Paulo Dybala dopo il problema accusato al tendine semitendinoso della coscia sinistra e l'intervento subito. "Ho recuperato e mi sto allenando", ha aggiunto l'attaccante della Roma in occasione dei Laureus Awards a Madrid.

"E' una notizia molto triste per il mondo in generale, e in particolare per noi argentini e per Roma. Ho avuto modo e fortuna di conoscerlo, è una perdita molto grande per i cattolici non solo gli argentini, mando le mie condoglianze alla sua famiglia e al Vaticano". Queste le parole di Paulo Dybala in occasione dei Laureus Awards a Madrid sulla scomparsa di Papa Francesco, argentino come lui e grande appassionato di calcio.