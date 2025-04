Di Vaio: "Italiano? C'è la volontà di prolungare il contratto. Vogliamo capire come programmare il futuro insieme"

Vincenzo Italiano ed il suo Bologna, quest'anno hanno impressionato tutti e non è escluso che a fine anno l'allenatore nato in Germania possa dire addio per un progetto più ambizioso. Il nome dell'ex tecnico della Fiorentina è stato recentemente accostato anche alla panchina della Roma, ma, a cancellare ogni dubbio sul suo futuro ci ha pensato Marco Di Vaio. Il dirigente dei felsinei ha parlato poco prima dell'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Empoli ed ha risposto così sulle voci che vogliono Italiano lontano da Bologna.

"C’è la volontà di parlarci e di sederci al momento opportuno a fine stagione. Sappiamo che in questo momento è inutile parlarne ma vogliamo prolungare questo contratto. Vogliamo capire assieme come programmare il futuro".