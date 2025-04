De Rossi al concerto di Jovanotti, incontro e foto nel backstage: "Daniele è uno dei grandissimi dello sport italiano, lo ammiro da sempre" (FOTO)

Incontro speciale per Daniele De Rossi, il quale ieri sera si trovava al Palazzetto dello Sport di Roma per assistere al concerto di Jovanotti. Al termine dell'evento DDR ha incontrato il cantante nel backstage e i due si sono resi protagonisti di alcune foto e di una bella chiacchierata. "Sapete che io e il calcio siamo pianeti distanti, nel senso che per quanto mi piaccia il gioco ben giocato non sono mai stato un tifoso di club. Ma l’epica dei campioni, i valori dello sport, le grandi storie di calcio e calciatori mi emozionano tanto quanto le gesta di Ettore, Achille e compagnia bella - il messaggio di Jovanotti su Instagram -. Ieri sera conoscere di persona il grande Daniele De Rossi insieme alla sua Sarah mi ha riempito di gioia, è uno dei grandissimi dello sport italiano e lo ammiro da sempre e non sapevo che amasse la mia musica, mi ha fatto un grande piacere!".

