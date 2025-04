Dall'Inghilterra: Friedkin in trattativa per l'acquisto di una società di dati che aiuterà Roma ed Everton nel reclutamento dei giocatori

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e il Friedkin Group vuole ottimizzare il proprio lavoro. Come svelato dal portale, i proprietari di Roma ed Everton sono in trattativa per l'acquisto di una società di dati che assista l'allenatore dei Toffees David Moyes nel reclutamento dei giocatori. Gli imprenditori statunitensi hanno deciso di ristrutturare il l'organigramma del club di Liverpool, suddividendo i compiti precedentemente affidati soltanto al direttore sportivo. I Friedkin sono quindi pronti a ingaggiare un nuovo responsabile delle operazioni calcistiche, il quale sarà affiancato dalla società di dati. I servizi e parte del lavoro preliminare svolto da tale azienda verrebbero inoltre utilizzati anche per la Roma.

(cityam.com)

