D'Agostino: "Roma favorita, ma la Juventus è un'incognita. Per la Roma vorrei Gasperini"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Roma-Juventus si avvicina e Gaetano D'Agostino, ex centrocampista giallorosso e soprattutto dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista in cui commenta la sfida imminente e il futuro della panchina romanista.

Roma-Juventus, ci siamo: che partita ti aspetti?

"Vedo la Roma leggermente favorita, sia perché gioca in casa sia per il grande momento che sta vivendo. La Juventus però ha cambiato allenatore da poco ed è ancora un'incognita. Sarà sicuramente un test molto importante per Tudor".

I giallorossi faranno la partita e i bianconeri proveranno a colpire di rimessa?

"La Roma, senza Dybala, dovrà essere brava a lavorare come blocco squadra, cercando di essere imprevedibile. A livello difensivo invece c'è poco da dire, visto che davanti a Svilar c'è una squadra solida, concreta e compatta. La posizione e le caratteristiche di McKennie e Yildiz però potrebbero creare dei problemi, sopratutto se la Juventus dovesse trovare spazi per ripartire. Per questo sarà fondamentale concedere poco campo ai bianconeri".

(...)

Domanda da un milione di euro: chi sarà il prossimo allenatore della Roma?

"Ho letto davvero tanti nomi, sono curioso di scoprirlo. L’Importante sarà scegliere un allenatore funzionale, visto che, come confermato anche da Ranieri, le prossime due sessioni di mercato non vedranno spese folli. Servirà quindi qualcuno che sappia esaltare e migliorare il gruppo. Tolto Ranieri, penso a Sarri, che sotto il profilo tecnico ha dimostrato di poter lavorare bene con il materiale a disposizione. Il nome che vorrei per la Roma però, data per scontata l'impossibilità di arrivare a Conte, sarebbe quello di Gasperini".

