Con Laroma24.it vivi l’esperienza live della Virtus Gvm Roma 1960!

Ultima sfida di regular season per la Virtus Gvm Roma 1960, pronta a scendere in campo stasera al PalaTiziano nell’attesa sfida contro Ravenna. Conquistato con un turno di anticipo l’accesso diretto ai playoff, i ragazzi di coach Calvani puntano ad un’altra vittoria per garantirsi il miglior piazzamento possibile.

Grazie alla partnership con Laroma24.it, adesso hai l’opportunità di seguire e sostenere dal vivo la Virtus Gvm Roma 1960!

Manda una mail a marketing@virtusroma1960.it e inserisci nell’oggetto Laroma24.it per ricevere due biglietti omaggio per la sfida contro Basket Ravenna in programma domenica 27 aprile alle 18 al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro 10. L’offerta è valida soltanto per le prime cinque mail che verranno ricevute.