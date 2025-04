A due giorni dalla sfida con il Lecce, in programma sabato alle 15.00 al Via del Mare, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Como, accostato anche alle panchine di Roma e Milan per la prossima stagione, ha raccontato che dai due club non è arrivata nessuna chiamata: "No, non mi ha chiamato nessuno, io ripeto che sono solo focalizzato sul Como. Ma non mi è arrivata nessuna chiamata diretta, ve lo assicuro".