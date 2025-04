Flavio Cobolli ha raggiunto la semifinale del torneo Atp di Bucarest, sede del Tiriac Open. Ha battuto in due set l'austriaco Filip Misolic, col punteggio di 7-6, 6-4. Il tennista, romano e romanista, ha mandato una dedica alla Roma nell'intervista post-partita: "È fantastico essere qui, grazie per supportarmi. Spero di venire domani per un'altra sfida. Forza Roma".

